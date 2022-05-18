Взрыв в Мелитополе: Партизаны взорвали поезд с оккупантами

Сегодня в оккупированном Мелитополе партизаны взорвали железнодорожный состав с российскими захватчиками, сообщает Штаб обороны Запорожского края.



«По предварительной информации, в районе мясокомбината был произведен дистанционный подрыв бронепоезда российских окупантов. Состав поезда — 10 вагонов, подрыв был осуществлен под вагоном с личным составом», — сообщается в телеграм-канале Штаба.



Как уточняется, в результате взрыва были повреждены два железнодорожных пути, поезд остановлен, также остановлен локомотив с 10-ю цистернами ГСМ, следовавший за поездом.

Днем 18 мая во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв, после чего в городе началась перестрелка. Сообщается, что взрыв слышали в центре и во всех района города. Предварительно сообщалось, что партизаны взорвали железную дорогу.