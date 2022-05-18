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Высокие цены на топливо сохранятся на время войны, спрогнозировали в Офисе президента

18 мая 2022, 15:16

Высокие цены на топливо сохранятся на время войны, спрогнозировали в Офисе президента

В Украине продолжит действовать система на рынке топлива, когда будут определенные ограничения и высокие цены в розничной продаже. Об этом в эфире телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

«Во время войны намного больше есть причин, из-за которых нужно применять государственное регулирование (цен на топливо — ред.)», — сообщил Милованов.

По его словам, формула, по которой производился расчет, была разработана в мирное время, а сейчас ее отменили. Такая формула не отвечает нынешним реалиям. Милованов подчеркнул, что в настоящее время затраты, объективно — выше. Причина в логистике.

«Потому что нельзя сейчас везти через Одессу или импортировать из Беларуси, как мы раньше делали. Или на Кременчугском заводе перерабатывать нефть. Поэтому регулирование сейчас остается на уровне максимальной граничной цены. И правительство может быстро ее изменять, если она будет недостаточно высокой или низкой», — сказал он.

В то же время, отметил советник главы Офиса президента, необходимо в первую очередь обеспечить бензином и дизельным топливом военных, медиков, полицию. Их на АЗС заправляют без ограничений.

«Поэтому такая двойная система будет. Когда будут определенные ограничения и высокие цены на розничном рынке. А для тех, кто работает на экономику, на защиту Украины, на борьбу с Россией — будут первоочередные запасы все, которые есть. Поэтому во время войны, это неприятно, но нужно ожидать этого», — сообщил Милованов.

С конца апреля в Украине наблюдается дефицит топлива. Он был вызван, в частности, уничтожением войсками России нефтебаз в Украине.

В правительстве сначала обещали, что нехватка горючего на заправках будет ликвидирована в течение недели, однако этого не произошло.

10 мая министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украина договорилась с Польшей о поставках топлива. Свириденко выразила надежду, что уже в ближайшее время топливные ресурсы будут доставляться быстрее, а на украинских заправках исчезнут очереди.

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