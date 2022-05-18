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Обстрелы Донецкой области с погибшими и ранеными – начато 6 уголовных производств

18 мая 2022, 15:27

Обстрелы Донецкой области с погибшими и ранеными – начато 6 уголовных производств

По факту обстрелов Донецкой области с погибшими и ранеными гражданскими начато 6 уголовных производств. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Там отметили, что расследуется 6 уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Следствие установило, что 17 мая в результате авиаударов вооруженных сил РФ по Бахмуту один из снарядов попал в многоквартирный дом, в результате чего разрушены строительные конструкции на 5 этажах. От обстрелов погибли двое мужчин и женщина, а еще 4 человека, в том числе дети в возрасте 9, 12 и 17 лет получили ранения.

В настоящее время поисково-спасательные мероприятия на месте происшествия в Бахмуте продолжаются.

Кроме того, в Офисе генерального прокурора Украины написали, о фактах обстрелов Лимана, Ямполя, Дробышево Краматорского района, Железного, Торецка Бахмутского района. В результате обстрелов четверо местных жителей получили осколочные ранения и находятся в больнице, разрушены частные домовладения, повреждены торговые заведения, линии электропередач и газоснабжения, автомобили, хозяйственные и другие сооружения.

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