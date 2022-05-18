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Мариуполь будут курировать «кадыровцы»: Представители власти Чечни встретились с «администрацией»

18 мая 2022, 16:39

Мариуполь будут курировать «кадыровцы»: Представители власти Чечни встретились с «администрацией»

Встреча кадыровцыв оккупационной властью Мариуполя. Фото из соцсетей Встреча кадыровцыв оккупационной властью Мариуполя. Фото из соцсетей

Чечня будет помогать восстанавливать Мариуполь. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, «в городе постепенно налаживается мирная жизнь».

Власти города планируют перенять опыт Чеченской республики. Наша практика быстрого и качественного восстановления комфортной и красивой городской среды окажет существенную поддержку местным властям. В рамках рабочего визита депутат Госдумы от Чечни Адам Султанович и председатель парламента Чечни Магомед Хожахмедович встретились с главой администрации Мариуполя Константином Иващенко», — заявил Кадыров.

Ранее о возможном кураторстве кадыровцев над Мариуполем сообщал советник мэра города Петр Андрющенко.

«Становится понемногу понятной часть пазла, что оккупанты планируют делать с Мариуполем. и кто будет условным куратором восстановления. Наши источники из окружения Иващенко сообщали о "шефстве" от Чечни. Потому что Мариуполь оказался слишком недружественным и националистическим. Поэтому для устрашения и подавления сопротивления планируется отдать город кадыровцам. С портом и правом мародерства», — отметил Андрющенко.

По его словам, частичным подтверждением этому стала рабочая встреча 17 мая в Мариуполе с участием оккупационной «администрации», депутата Госдумы РФ Саблина, который курирует оккупацию Мариуполя с 2014 года, Адамом Делимхановым и Ахмедом Долгаевым, которые являются частью политической власти Чечни.

«Обсуждали планы по "восстановлению Мариуполя". Кадыровцы вели себя как хозяева, и сам график встречи скорее напоминал оценку и инвентаризацию того, что осталось, чем что-то похожее на "планы по восстановлению"», — добавил советник городского головы Мариуполя.

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