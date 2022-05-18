Бомбардировка «Азовстали» могла стать причиной утечки сероводорода в Азовское море

Бомбардировка металлургического комбината «Азовсталь» могла стать причиной утечки концентрата сероводорода в Азовское море. Об этом сообщает горсовет Мариуполя.



«Бомбардировка "Азовстали" могла повредить техническое сооружение, которое сдерживает десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода», — отмечается в сообщении.



Утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря, указали в мэрии. Далее опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное моря.



Мэр Вадим Бойченко заявил о необходимости немедленного допуска на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня.