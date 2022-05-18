Еврокомиссия предоставит Украине помощь на 9 миллиардов евро

Еврокомиссия предоставит новый пакет макрофинансовой помощи Украине — до 9 миллиардов евро.



Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы предлагаем новую макрофинансовую помощь Украине в размере до 9 миллиардов евро в 2022 году», — заявила глава Еврокомиссии.



Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента Урсулу фон дер Ляйен за объявленный пакет поддержки Украины.



«Такая поддержка поможет Украине победить в войне, преодолеть последствия агрессии РФ и ускорить движение к членству в ЕС», — отметил он.