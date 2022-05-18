В Херсоне россияне похитили сотрудника телерадиокомпании «Суспільне»

Во временно оккупированном Херсоне российские захватчики похитили инженера ТРК «Суспильне» Алексея Воронцова. Об этом говорится в сообщении компании.



Как рассказала супруга Воронцова, его забрали из дома 16 мая. Где он сейчас находится — неизвестно.



«Общественный вещатель обращается к украинской власти и международной общественности с призывом всесторонне и всеми возможными способами содействовать возвращению Алексея Воронцова», — отмечается в сообщении.



Компания направила сообщение о похищении сотрудника в Объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц в результате вооруженной агрессии РФ и Херсонскую окружную прокуратуру.



Со 2 марта команда «Суспильне Херсон» работает удаленно и является украинским медиа в регионе, которое продолжает правдиво информировать жителей временно оккупированных территорий.



В данное время помещение филиала контролируют оккупационные власти РФ. Оккупанты неоднократно пытались найти дела работников филиала с целью вербовки, допросов и получения информации.

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