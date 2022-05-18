Минобороны РФ показало первые видео из больницы с военными, доставленными с «Азовстали»

Раненые с «Азовстали» в Новоазовске. Скриншот

Минобороны России обнародовало первые видео из больницы подконтрольного группировке «ДНР» Новоазовска, куда были отправлены раненые украинские военные с «Азовстали».



На видео один из мужчин рассказывает, что ему оказали медицинскую помощь.

Минобороны РФ показало видео из больницы Новоазовска, куда были отправлены раненые украинские военные с «Азовстали» pic.twitter.com/ID51qxfRNs — Новости Донбасса (@novostidnua) May 18, 2022

На втором видео раненый боец заявил, что «меры физического и психологического воздействия» на него не оказывают. Если скачать это видео с телеграм-канала МО РФ, то в названии ролика указано, что это Виктор Шапошников, военнопленный ВСУ.

Еще одно видео Минобороны РФ с раненым военным с «Азовстали» в больнице Новоазовска.



Если скачать видео с телеграм-канала МО РФ, то в названии ролика указано, что это Виктор Шапошников, военнопленный ВСУ. pic.twitter.com/m7cAYlYpnP — Новости Донбасса (@novostidnua) May 18, 2022

16 мая начался согласованный Украиной и Россией выход Мариупольского гарнизона с заблокированной «Азовстали». По данным Минобороны Украины, за первый день в Новоазовск вывезено 53 тяжело раненых украинских военных, еще 211 бойцов — в Еленовку. Оба населенных пункта подконтрольны группировке «ДНР».



По данным Минобороны РФ, за два дня с «Азовстали» вышли в общей сложности 959 военных.



В «ДНР» заявили, что доставленных в Еленовку украинских военных допрашивают в СИЗО.



Украинских военных планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.



В Генеральном штабе ВСУ отметили, что «высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава».



Украинская сторона называет выход военных с «Азовстали» «спасательной операцией», российская — «сдачей в плен».