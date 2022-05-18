СБУ подозревает жителя Славянска в передаче данных россиянам

СБУ задержала жителя Славянска Донецкой области, который передавал российским оккупантам разведданные. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.



По данным следствия, с начала мая 2022 года сторонник оккупационных войск передавал им данные о размещении подразделений ВСУ, Национальной полиции и других военных формирований Украины на территории Славянск.



«Его "собеседником" оказался представитель силовых ведомств России, совершающих военную агрессию против Украины. Благодаря вмешательству правоохранителей преступное сотрудничество было прекращено», – говорится в сообщении.



Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины (от 15 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества), а также избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток без права внесения залога.