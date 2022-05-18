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Оккупанты не выпускают людей из Херсонской области, на выезде — многокилометровая пробка

18 мая 2022, 17:59

Оккупанты не выпускают людей из Херсонской области, на выезде — многокилометровая пробка

На выезде из Херсонской области образовалась многокилометровая пробка из гражданских автомобилей. Оккупанты не выпускают людей в сторону подконтрольной Украине территории. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Тысячи автомобилей с детьми, женщинами и пожилыми людьми, которые пытаются выехать из ада российской оккупации в сторону подконтрольной Украине территории, не пропускают оккупационные войска. Автомобили стоят по несколько суток, а изможденные люди страдают от нехватки пищи, воды и отдыха», — написала Денисова в Facebook.

Она отметила, что для людей также существует постоянная опасность обстрелов оккупантами.

«На днях рашисты открыли огонь по колонне автомобилей, пытавшейся уехать из города. От выстрела в голову погиб волонтер Антон Кушнир, занимавшийся доставкой гуманитарных грузов, поскольку недалеко проходит линия фронта и постоянно ведутся бои», — рассказала омбудсвумен.

Она подчеркнула, что действия росийских военных являются грубым нарушением международного права.

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