Оккупанты не выпускают людей из Херсонской области, на выезде — многокилометровая пробка

На выезде из Херсонской области образовалась многокилометровая пробка из гражданских автомобилей. Оккупанты не выпускают людей в сторону подконтрольной Украине территории. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«Тысячи автомобилей с детьми, женщинами и пожилыми людьми, которые пытаются выехать из ада российской оккупации в сторону подконтрольной Украине территории, не пропускают оккупационные войска. Автомобили стоят по несколько суток, а изможденные люди страдают от нехватки пищи, воды и отдыха», — написала Денисова в Facebook.



Она отметила, что для людей также существует постоянная опасность обстрелов оккупантами.



«На днях рашисты открыли огонь по колонне автомобилей, пытавшейся уехать из города. От выстрела в голову погиб волонтер Антон Кушнир, занимавшийся доставкой гуманитарных грузов, поскольку недалеко проходит линия фронта и постоянно ведутся бои», — рассказала омбудсвумен.



Она подчеркнула, что действия росийских военных являются грубым нарушением международного права.