Россияне снова обстреляли пограничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей

Подразделения РФ обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Янжуловка и Прогрес, Черниговской и Сумской областей. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.



Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, со своей территории россияне дважды открыли огонь из минометов и артиллерии по территории Шосткинского района.



«Встретили мы огонь как положено. К сожалению, пострадала природа возле Середино-Буды», - написал Живицкий.



По данным Генштаба, противник продолжает оборудование дополнительных огневых позиции и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей. Кроме этого, подразделения вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных в приграничных районах Курской области, осуществляют пополнение запасов материально-технических средств и боеприпасов.