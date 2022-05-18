Число погибших от авиаудара по Бахмуту увеличилось до пяти, среди них ребенок

Пять человек найдены погибшими под завалами пятиэтажного жилого дома в Бахмуте, обрушившегося после авицационного удара по нему российскими оккупантами. Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой облпрокуратуры.



«В результате разбора завалов спасатели обнаружили тела 35-летней женщины и 2-летнего ребенка. В настоящее время общее число погибших составляет 5 человек, раненых – 4», - говорится в сообщении.



Во вторник, 17 мая 2022 года, в результате авиаудара Вооруженных сил РФ по Бахмуту один из снарядов попал в жилой дом, в результате чего в нем были разрушены строительные конструкции на 5 этажах. Двое мужчин 43 и 44 лет и 75-летняя женщина погибли, еще четверо человек, в том числе трое детей в возрасте 9, 12 и 17 лет, получили ранения различной степени тяжести.