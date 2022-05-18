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«ДНР» решила «национализировать» стратегические предприятия и банки на захваченных территориях

18 мая 2022, 20:05

«ДНР» решила «национализировать» стратегические предприятия и банки на захваченных территориях

На временно оккупированных территориях Донецкой области группировка «ДНР» захватывает стратегические предприятия и финансовые учреждения. Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.

«Для этого "государственный комитет обороны ДНР" под председательством Пушилина принял решение о "национализации" стратегических предприятий. Под данную процедуру подпадают и все ценности, обнаруженные в банковских сейфах и платежных терминалах», — говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что оккупанты пытаются наладить работу критически важных предприятий инфраструктуры. Однако массовая мобилизация, проведенная «ДНР», вызвала острый дефицит сотрудников на большинстве объектов временно оккупированных территорий.

«В частности, руководство "Донецкой железной дороги" обратилось к оккупационным администрациям с просьбой демобилизовать их сотрудников для выполнения неотложных мер по ремонту и обслуживанию железнодорожной инфраструктуры. "Власть ДНР" при отсутствии мобилизационного ресурса отправляет на войну не только сотрудников стратегических предприятий, но и студентов учреждений высшего образования, людей с хроническими болезнями и даже инвалидов», — рассказали в ГУР МО.

Также сообщается, что для экономии средств донецкие «руководители» уменьшают для «мобилизованных» заработную плату по основному месту работы, оставляя только оклад без надбавок и премий. Это значительно меньше обычного среднемесячного заработка.

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