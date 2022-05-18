Родственники бойцов полка «Азов» просят Турцию о гарантиях безопасности для украинского гарнизона

Жены и матери военных полка «Азов» встретились в среду в Анкаре с советником президента Турции Реджепа Эрдогана Ялчином Топчем и первым заместителем главы правящей Партии справедливости и развития Нуманом Куртулмушем. Об этом сообщается в Telegram-канале Нацкорпуса.



Женщины обратились к турецким чиновникам с просьбой о том, чтобы Турция стала гарантом безопасности для украинского гарнизона.



Также состоялась встреча с главой украинско-турецкой межпарламентской группы дружбы, депутатом Великого национального собрания Турции Тугрулу Тюркешем.



Родственники украинских военных считают, что внимание мира к происходящему на территории комбината «Азовсталь» - залог сохранения жизни «азовцев».

16 мая начался согласованный Украиной и Россией выход Мариупольского гарнизона с заблокированной «Азовстали». По данным Минобороны Украины, за первый день в Новоазовск вывезено 53 тяжело раненых украинских военных, еще 211 бойцов — в Еленовку. Оба населенных пункта подконтрольны группировке «ДНР».



По данным Минобороны РФ, за два дня с «Азовстали» вышли в общей сложности 959 военных.



В «ДНР» заявили, что доставленных в Еленовку украинских военных допрашивают в СИЗО.



Украинских военных планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.



В Генеральном штабе ВСУ отметили, что «высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава».



Украинская сторона называет выход военных с «Азовстали» «спасательной операцией», российская — «сдачей в плен».