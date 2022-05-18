Комитет Сената США одобрил кандидатуру посла в Украине

Комитет Сената США по иностранным делам одобрил кандидатуру нового посла в Украине. На эту должность американский президент предложил дипломата Бриджит Бринк. Об этом сообщается в заявлении комитета в Twitter.



«После трех лет отсутствия посла США в Украине мы наконец имеем возможность изменить нарратив. Бриджит Бринк квалифицирована и готова», - говорится в сообщении.



Теперь Сенат США должен проголосовать за одобрение кандидатуры Бринк.



До этого Бриджит Бринк занимала должность посла США в Словакии, работала старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа США, координировала вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом.



С 2014 по 2015 год была заместителем главы миссии в посольстве США в Ташкенте. С 2011 работала в Грузии заместителем главы миссии посольства США в Тбилиси.