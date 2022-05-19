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Луганщина под обстрелами: Погибли четыре человека, многочисленные разрушения

19 мая 2022, 08:53

Луганщина под обстрелами: Погибли четыре человека, многочисленные разрушения

В Луганской области в результате обстрелов со стороны оккупантов — значительное количество разрушений. В Северодонецке погибли четыре мирных жителя. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Наибольшие повреждения получил Северодонецк, а также населенные пункты Попаснянской громады. В частности, в последней россияне активно применяли авиацию. Северодонецк обстреливали с самого утра. Кое-где из-за мощных обстрелов спасатели не могли выехать на места возгораний по два часа», — рассказал Гайдай.

По информации главы области, в Северодонецке повреждены по меньшей мере восемь домов, в некоторых из них горели отдельные квартиры и целые подъезды. 18 мая в городе погибли четыре человека, ранены еще трое. Все — утром и в старых районах города.

«В частности, тела двух женщин без признаков жизни были найдены после обследования квартиры, куда утром попал вражеский снаряд. Вблизи одного из домов погиб мужчина, на этой же улице под огонь россиян попали женщина и мужчина. Женщина погибла на месте, мужчина с осколочными поражениями госпитализирован», — сообщил Гайдай.

Он добавил, что пострадали еще двое северодончан. У пострадавших — осколочные ранения и контузия.

«В Лисичанске женщине оторвало руку. Также стало известно о трех погибших ранее, это жители Белогоровки и Попасной», — детализировал глава области.

По его словам, в течение 18 мая россияне применили авиацию для разрушения гражданских объектов в районах населенных пунктов Лоскутовка, Катериновка и Орехово. Также оккупанты предпринимали безуспешные попытки штурма в районе Устиновки и Золотого-4.
«Населенные пункты имеют многочисленные разрушения. Повреждения домов также зафиксированы во Врубовке, Нырково и Камышевахе.

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