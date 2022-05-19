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231 ребенок погиб в Украине в результате нападения РФ

19 мая 2022, 10:06

231 ребенок погиб в Украине в результате нападения РФ

231 ребенок погиб и более 427 ранены в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их уточнению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 144, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 47, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в Киеве – 16, Житомерской области – 15.

Дети 9, 12 и 17 лет были тяжело травмированы 17 мая в Бахмуте Донецкой области в результате ракетного удара россиян по жилому дому. 18 мая спасатели под завалами разрушенного дома обнаружили тела женщины и 2-летнего ребенка.

17-летняя девушка погибла в городе Роды Запорожской области в результате обстрелов гражданской инфраструктуры города.

8 человек, среди которых 5-летняя девочка, взорвались на мине 16 мая на автодороге в Николаевской области. Все они получили ранения разной степени тяжести.

1828 учебных заведений повреждено из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел. При этом 171 из них полностью разрушены.

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