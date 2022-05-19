РФ уменьшает масштабы действий российской армии в Украине — Пентагон

В Пентагоне отмечают, что Россия в последнее время снизила масштабы своих военных действий в Украине, что демонстрирует уменьшение амбиций. Об этом пишет Washington Post.



По данным американских военных, РФ теперь атакует меньшими группами с уменьшенными целями, оккупанты сосредоточили усилия на селах и перекрестках, а не на крупных городах Украины. В Пентагоне говорят, что это является ответом на организационные проблемы у оккупантов и военное сопротивление Украины.



В своих атаках РФ, по информации Минобороны США, использует вместо боевых частей с несколькими сотнями, группы от нескольких десятков военных до примерно сотни, атакуя позиции Украины на Донбассе.



Ранее в утренней сводке 19 мая Генштаб ВСУ сообщал о сосредоточениий войск РФ на наступательных действиях на Донецком направлении.