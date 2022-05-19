Россия использует голод как оружие войны — Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию в том, что она войной на Украине спровоцировала глобальный продовольственный кризис. Об этом она заявила 18 мая в Нью-Йорке на встрече министров иностранных дел в ООН, - сообщает ZDF.



Бербок обвинила Россию в использовании блокады экспорта зерна из Украины в качестве оружия войны.



«Заблокировав украинские порты, разрушив элеваторы, дороги и железные дороги и особенно фермерские поля, Россия начала зерновую войну, которая разжигает глобальный продовольственный кризис», — подчеркнула министр.



По данным федерального правительства Германии, Россия не позволяет Украине экспортировать 20 млн тонн зерна , в основном в Северную Африку и Азию, большая часть которого приходится на порт Одессы.



Украина является одним из крупнейших производителей зерна в мире.