Оккупанты били по Донетчине крылатыми ракетами и «Смерчами», есть погибшие

Последствия обстрелов в Донецкой области. Фото: Полиция

В Донецкой области российские оккупанты за сутки обстреляли 10 населенных пунктов, погибли 10 мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.



«Разрушения получили 38 гражданских объектов: жилые дома, две школы и лицей, детский сад, швейная фабрика, дом культуры, объекты критической инфраструктуры», — рассказали в полиции.



Под обстрелами оказались Мариуполь, Бахмут, Соледар, Краматорск, Константиновка, Авдеевка, Лиман, Николаевка, Красногоровка, Нью-Йорк. Применялась авиация, танки, тяжелая артиллерия, реактивных систем залпового огня «Смерч» и крылатые ракеты.



Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

По информации главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в среду, 18 мая, из-за российских обстрелов погибли 10 мирных жителей Донецкой области, в том числе двое детей. Еще семь жителей области получили ранения.