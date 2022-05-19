Войска РФ нанесли авиаудар по Бахмуту, есть разрушения

Последствия удара по Бахмуту. Фото: Донецкая ОВА

Российские войска нанесли очередной авиаудар по Бахмуту, попав в пятиэтажку, частный дом и административное здание. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«В частном доме спасатели вытащили из-под завалов 6 человек, их состояние – удовлетворительное. В пятиэтажке уничтожен целый подъезд, но, по предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил он.



Павел Кириленко отметил, что из 73 тысяч жителей Бахмута сейчас в городе остаются чуть больше 20 тысяч, и именно благодаря своевременной эвакуации удается «избегать того количества жертв, на которое надеется враг».



К тому же он в очередной раз призвал оставшихся в Донецкой области жителей эвакуироваться, так как в регионе абсолютно не осталось безопасных мест.

В полиции Донецкой области сообщили, что российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли 10 населенных пунктов, погибли 10 мирных жителей.