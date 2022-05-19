«Омбудсмену ЛНР» сообщено о подозрении в Украине

«Уполномоченной по правам человека» в так называемой «ЛНР» Виктории Сердюковой заочно уведомлено о подозрении. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.



Сердюкову подозревают в совершении умышленных действий, с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя и захвата государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины).



По данным следствия, жительница Луганской области добровольно согласилась на предложение оккупантов и заняла псевдодолжность «уполномоченного по правам человека в «ЛНР». В Офисе генпрокурора сообщают, что подозреваемая выполняет указания органа оккупационных властей «ЛНР», оказывает помощь РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения.



Указывается, что досудебное расследование осуществляется территориальным управлением ГБР, расположенным в Киеве при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Виктория Сердюкова стала «омбудсменом ЛНР» осенью 2021 года. До этого она работала в «прокуратуре ЛНР».



Уже тогда Сердюкову разыскивала Служба безопасности Украины за участие в террористической организации (часть 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса).