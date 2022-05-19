СМИ: В России заявили, что «нормандского формата» больше не существует

«Нормандский формат», как и контактная группа по Украине больше не существуют. Об этом в комментарии РИА Новости заявил источник в Москве.



По его словам, после российского признания «ДНР» и «ЛНР» эти механизмы стали неактуальны.



Собеседник агентства заявил, что не готовы видеть среди переговорщиков представителей Германии и Франции из-за поставок оружия Украине – «что само по себе не способствует перемирию».



Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал возобновить работу «нормандского формата» для заключения перемирия.