Массированные обстрелы Лимана: 7 человек погибли и 7 ранены

Семь человек погибли и семь ранены в результате массированных обстрелов Лимана в Донецкой области 18 мая. Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой облпрокуратуры.



«Досудебным расследованием установлено, что 18 мая оккупационные войска армии России произвели массированный артиллерийский обстрел города Лиман, поселка Дробышево и села Яровая Лиманской объединенной территориальной громады Донецкой области», — рассказали в прокуратуре.



От снарядов захватчиков, по полученным данным, погибли 7 местных жителей, в том числе несовершеннолетняя девушка, еще 7 человек получили осколочные ранения. Кроме того, в результате атак оккупантов повреждены более 20 домов жителей города и его окрестностей, а также магазины, здания местных учебных заведений, больницы и суда.



Проводится досудебное расследование в 3 уголовных производствах по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В полиции Донецкой области сообщили, что российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли 10 населенных пунктов, погибли 10 мирных жителей.