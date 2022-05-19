В Раде появился законопроект, которым предлагают отбирать машины у пьяных водителей

В Верховной Раде появился проект закона №7382, которым предлагается разрешить отбирать машины у нетрезвых водителей. Информация о документе добавлена на сайт парламента.



Отобранные автомобили авторы законопроекта планируют передавать на нужды ВСУ, ГСЧС полиции и других госструктур.

Технически же предлагается дополнить статью 130 Кодекса об административных правонарушениях таким текстом:



«В условиях правового режима военного или чрезвычайного состояния управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического опьянения влечет конфискацию транспортного средства последующей передачи на нужды подразделений ВСУ, МВД, или ГСЧС (по решению Кабмина или уполномоченного органа)».



Документ был получен парламентом еще 17 мая. На сейчас он находится на стадии рассмотрения его комитетом парламента по правоохранительной деятельности.