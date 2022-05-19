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Россия ускоренно выдает свои паспорта жителям Донбасса

19 мая 2022, 14:34

Россия ускоренно выдает свои паспорта жителям Донбасса

Россия продолжает незаконную паспортизацию жителей неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей по ускоренной процедуре. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, теперь подать заявление на получение гражданства России жители ОРДЛО могут без так называемого «паспорта ДНР» или «паспорта ЛНР».

«Обязательными условиями является наличие паспорта гражданина Украины (бумажного или ID), а также регистрации проживания на временно оккупированной территории», — сообщила Денисова.

Омбудсмен добавила, что при отсутствии регистрации на временно оккупированной части Донецкой или Луганской области жители предоставляют так называемую «адресную справку», подтверждающую постоянное проживание.

Также, по ее словам, оккупанты упрощают процесс подачи заявления на получение гражданства РФ для депортированных на территорию РФ граждан Украины.

«Все украинцы, которые принудительно получили российские паспорта, остаются гражданами Украины. Наше государство не признает никаких российских документов, навязанных РФ», — подчеркнула Денисова.

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