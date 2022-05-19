Суд дал разрешение на арест Януковича по делу о незаконной переправке через госграницу

Печерский районный суд Киева вынес решение об аресте беглого экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об организации незаконной переправки своей госохраны через границу в феврале 2014 года. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



«При участии прокуроров Офиса генерального прокурора Печерским районным судом Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Украины, который подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины)», — говорится в сообщении.



Согласно данным прокуратуры, Янукович вместе с сотрудниками Управления государственной охраны и представителями РФ 23 февраля 2014 года на трех вертолетах вооруженных сил РФ незаконно пересек госграницу и переправил не менее 20 человек — из села Урзуф Донецкой области в город Анапа Краснодарского края РФ.



Досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями ГБР.