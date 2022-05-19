Россия показала условия содержания пленных украинских военных с «Азовстали»

Министерство обороны России опубликовало видео с украинскими военными, которые были взяты в плен при выходе с завода «Азовсталь» в Мариуполе.



На видео несколько десятков мужчин находятся в помещении с двухэтажными кроватями. Несколько опрошенных из них говорят, что их кормят и «претензий нет».



Все ли вышедшие с «Азовстали» пленные имеют такие условия, в российском ведомтсве не уточнили.



При скачивании видео с телеграм-канала Минобороны РФ в названии указано, что это Еленовка - поселок по Донецком, который контролирует пророссийская группировка «ДНР».

Минобороны РФ показало условия содержания пленных украинских военных с «Азовстали».



При скачивании ролика с телеграм-канала МО РФ, в названии указано, что это Еленовка. pic.twitter.com/C7hDq11vsx — Новости Донбасса (@novostidnua) May 19, 2022

Также Минобороны РФ сегодня опубликовало новое видео выхода украинских военных с «Азовстали»

Также Минобороны РФ сегодня опубликовало новое видео выхода украинских военных с «Азовстали» pic.twitter.com/Fhw8Mrjfz7 — Новости Донбасса (@novostidnua) May 19, 2022

16 мая начался согласованный Украиной и Россией выход Мариупольского гарнизона с заблокированной «Азовстали». Украинские власти приводили данные только за первый день. Так, согласно Минобороны Украины, за 16 мая в Новоазовск вывезено 53 тяжело раненых украинских военных, еще 211 бойцов — в Еленовку. Оба населенных пункта подконтрольны группировке «ДНР».



По данным Минобороны РФ на утро 19 мая, с «Азовстали» в общей сложности вышли 1730 военных, в том числе 80 раненых.



В «ДНР» заявили, что доставленных в Еленовку украинских военных допрашивают в СИЗО.



Украинских военных планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.



Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по возвращению домой украинских военнослужащих с завода «Азовсталь» имеет несколько этапов.



Международный комитет Красного Креста начал регистрацию пленных украинских военных, покидающих завод «Азовсталь».

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