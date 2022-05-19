Италия предложила ООН свой план прекращения войны в Украине — СМИ

Италия имеет свой план прекращения войны РФ против Украины, который основан на 4 позициях. Об этом сообщает издание Repubblica.



Свои предложения 18 мая в Нью-Йорке генсеку ООН Антониу Гутерришу презентовал глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.



План Италии, по данным итальянских журналистов, включает в себя 4 этапа:

Прекращение огня, а также ликвидация линии боевых столкновений под наблюдением ООН. Отказ Украины от присоединения к НАТО (нейтральный статус) и вступление Украины в краткие сроки в Евросоюз. Достижение соглашения между Украиной и Россией по Донбассу и Крыму для разрешения противоречий по международно-признанным границам. Подписание многостороннего договора о мире и безопасности в Европе. Документ должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвратить конфликты.

19 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что «пока Россия не готова полностью освободить наши земли, наша переговорная платформа — оружие, санкции и деньги» и призвал не предлагать Украине прекращение огня.