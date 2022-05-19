Италия предложила ООН свой план прекращения войны в Украине — СМИ

Италия имеет свой план прекращения войны РФ против Украины, который основан на 4 позициях. Об этом сообщает издание Repubblica.
Свои предложения 18 мая в Нью-Йорке генсеку ООН Антониу Гутерришу презентовал глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.
План Италии, по данным итальянских журналистов, включает в себя 4 этапа:
19 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что «пока Россия не готова полностью освободить наши земли, наша переговорная платформа — оружие, санкции и деньги» и призвал не предлагать Украине прекращение огня.