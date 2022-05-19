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Мошенники «сдавали» жилье переселенцам — раскрыта схема

19 мая 2022, 16:58

Мошенники «сдавали» жилье переселенцам — раскрыта схема

Мошенническую схему аренды жилья для переселенцев разоблачили столичные правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, на территории города Киева, Полтавской и Кировоградской областей действовала группа лиц, которая использовала торговые интернет-платформы. Там участники группы «продавали» несуществующие товары. А с началом полномасштабного вторжения РФ они стали «сдавать в аренду» несуществующее жилье.

В ходе следствия, рассказали в Офисе генпрокурора, разоблачен один из участников схемы — житель Киевской области.

Подозреваемый размещал в интернете объявления об аренде несуществующего жилья на западе страны. Получив авансовый платеж от граждан, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, он переставал выходить с ними на связь, а денежные средства присваивал.

В настоящее время установлено 8 пострадавших от такой схемы.

По месту жительства подозреваемого проведен обыск, изъяты денежные средства, мобильные телефоны, флеш-накопители и банковская карта.

В настоящее время мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное с использованием электронно-вычислительной техники). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливаются другие участники мошеннической схемы, а также пострадавшие.

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