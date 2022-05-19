Один человек погиб и трое ранены в результате сегодняшних обстрелов Донецка

Один человек погиб и трое ранены в результате сегодняшних обстрелов Куйбышевского района Донецка. Уточненные данные сообщил «мэр» города при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин.



Так, в поселке «Административный» погиб мужчина 1963 года рождения, а также ранены две женщины 1989 и 1956 годов рождения. С осколочными ранениями обе пострадавшие направлены в больницу.

Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка 19 мая. Фото: Типичный Донецк

Кроме того, при прямом попадании в здание дворца кулььтруы «Меридиан» пострадал рабочий. Мужчина 1952 года рождения получил ушиб мягких тканей поясничной области. От госпитализации отказался.

Последствия попадания в ДК «Меридиан». Фото: Алексей Кулемзин