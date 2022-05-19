Оккупанты переквалифицируют около 3,5 тысяч учителей по российским стандартам

Оккупанты продолжают принудительную интеграцию украинских детей в российское пространство. Учителей с оккупированных территорий переквалифицируют для работы по стандартам РФ. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«Захватчики насаждают в украинских учебных заведениях на временно оккупированных территориях преподавание по "стандартам РФ". Около трех с половиной тысяч учителей из этих учреждений уже проходят соответствующую переквалификацию с целью подготовки к работе на временно оккупированных территориях», — написала Денисова в Facebook.



Она подчеркнула, что акт принуждения к обучению и вмешательство в образовательный процесс является прямым нарушением права на культурную и национальную идентичность, гарантированного статьей 29 Конвенции ООН о правах ребенка, и права на образование в соответствии со статьями 24 и 94 Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны.