Европарламент поддержал создание трибунала по военным преступлениям России

Европарламент проголосовал за резолюцию по созданию трибунала для расследования военных преступлений России против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.



«Благодарен членам Европарламента, которые поддержали резолюцию, призывающую ЕС поддержать создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и предоставить ему необходимые ресурсы и поддержку», — написал министр.



Он отметил, что таким образом совместными усилиями удастся призвать российское руководство к ответу.