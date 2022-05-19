Макрон: Война может распространиться на соседние с Украиной страны

Французский президент Эмманюэль Макрон не исключает распространение войны на соседние с Украиной страны. Об этом он сказал, принимая в Елисейском дворце президента Молдовы Майю Санду.



«Вторжение РФ в Украину представляет угрозу для стабильности всего региона, в особенности для Молдовы. Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что нельзя исключать распространения конфликта на соседние страны», - сказал Макрон.



Он подчеркнул, что Франция с особым вниманием следить за ситуацией с региональной безопасностью и любым возможным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Молдовы.

22 апреля в России заявили о новых планах на вторую фазу «спецоперации» в Украине. Российские военные заявили о намерении установить полный контроль над Донбассом и южной Украиной для обеспечения сухопутного коридора в аннексированный Крым, и получить выход к Приднестровью.