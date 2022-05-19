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ДТЭК: Самая серьезная проблема с энергоснабжением в Донецкой области

19 мая 2022, 21:02

ДТЭК: Самая серьезная проблема с энергоснабжением в Донецкой области

Наиболее серьезная ситуация с обеспечением электроснабжения в Донецкой области, где остаются обесточенными 320 тысяч потребителей. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Фоменко, передает «Интерфакс-Украина».

«По Донецку отдельная история. Больше 320 тысячпотребителей отключены, часть уже на захваченной территории. Есть места, где каждый день энергоснабжение отключается, и мы его включаем. Авдеевка, Марьинка, Красногоровка», – сказал он.

Вместе с тем Фоменко отметил, что в последнее время из-за действий войск агрессора РФ обострилась ситуация в Одесской области, где неделю назад прямым попаданием ракеты, в частности была почти полностью уничтожена подстанция.

Он отметил, что основной проблемой является дефицит материалов для ремонта, в частности кабельно-проводниковой продукции, и оборудования, а также горюче-смазочных материалов.

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