Чтобы остались живыми: Медики рассказали, как эвакуируют раненых с линии фронта

Ежедневно в опорный госпиталь Запорожской области привозят раненых с фронта. Задание медиков — как можно скорее сделать все необходимое, поэтому изначально раненые попадают в госпиталь ближе к линии фронта. Здесь их состояние стабилизируют, а затем готовят к эвакуации в опорный госпиталь. Журналисты «Новостей Донбасса» отправились с военными медиками и ранеными солдатами, чтобы показать как происходит эвакуация с линии фронта.



Старший лейтенант медицинской службы Игорь рассказал, какую помощь оказывают раненым в прифронтовой больнице.



«Сейчас сюда поступают только легкие больные, те, кто на своих ногах выходят из машины. Те, кого мы забираем в каталке, — сразу в реанимационное отделение. Мы оказываем им первую хирургическую и все остальные виды помощи, и отправляем на эвакуацию в центральный госпиталь», — говорит Игорь.



Он отметил, что в госпитале раненым делают полное рентген-обследование, могут провести исследование УЗИ, взять анализы.



«Что можем на уровне этой больницы — мы все делаем», — подчеркивает военный медик.



Он рассказал, что оккупанты часто перебивают коммуникации: водоснабжение, электричество. Воду в госпиталь подвозят цистернами и заполняют в резервуары.



Игорь отметил, что всю информацию по пациентам и все снимки, результаты обследований из прифронтового госпиталя передают в Запорожье, где раненым могут оказать более сложную медицинскую помощь.



Военный медик с позывным «Ремень», который проводит второй этап эвакуации, рассказал, что раненых принимают не только на стабилизационном пункте, но и непосредственно на месте обстрела.



«Наша главная задача — выполнить эвакуацию, чтобы парни остались живыми, с места получения травмы, до места оказания специализированной помощи», — говорит медик.



По его словам, чаще всего встречаются огнестрельные и осколочные ранения, контузии, минно-взрывные травмы. В дороге медики стабилизируют пациента, делают полный осмотр, остановку кровотечений, восстанавливают дыхание и проводят прочие неотложные меры.

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