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Оккупанты поливают огнем Горское на Луганщине, есть жертвы

19 мая 2022, 21:31

Оккупанты поливают огнем Горское на Луганщине, есть жертвы

Россияне плотно обстреливают Горскую громаду в Луганской области. В городе сегодня погиб один мирный житель, еще трое получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Трудная ситуация сейчас на всей территории Луганской области, каждый населенный пункт подвергается вражеским обстрелам. Рашисты намеренно бьют по жилому массиву. В Горской громаде массовые разрушения жилых домов. Убит один человек, еще трое получили ранения. Люди на улицу боятся выходить», — описал ситуацию Гайдай.

Он отметил, что несмотря на массированные обстрелы, из громады удалось эвакуировать людей.

«Удалось уговорить уехать 17 человек, из них четыре ребенка», — уточнил руководитель ОВА.

Он также добавил, что в Горское доставили гуманитарный груз.

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