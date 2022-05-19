Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

СНБО: Россия готовит провокации в Константиновке по «бучанскому сценарию», чтобы обвинить Украину

19 мая 2022, 23:58

СНБО: Россия готовит провокации в Константиновке по «бучанскому сценарию», чтобы обвинить Украину

Минобороны РФ сообщает о провокациях по «бучанскому сценарию», что якобы «готовят украинские власти при поддержке западных кураторов». Это делается с целью дискредитации Украины на международной арене, заявили в Центре противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Украины.

«Кремлевские медиа дезинформируют, что для реализации задуманного украинские военные "переоденутся в форму российской армии с белыми повязками" и на камеру "будут расстреливать" жителей Константиновки. Пропаганда продолжает работать по шаблону и снова пытается переложить на Украину ответственность за массовые убийства мирного населения на территории нашего государства», — говорится в сообщении.

В СНБО отмечают, что цель «предупредительных» сообщений кремлевских СМИ — это попытка обеспечить «информационное алиби» и «подготовить» население России и международное сообщество к совершению страшных преступлений, планируемых оккупантами.

Читайте также:

Более 400 жителей Бучи убили российские военные за время оккупации 

Еще по теме

Места
Константиновка Буча
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:28
«ДНР» планирует судить военных с «Азовстали», а из Мариуполя тайно вывозят тела. Дайджест НД за день ►
18:33
Оккупанты переквалифицируют около 3,5 тысяч учителей по российским стандартам
16:23
С Луганской области эвакуировали еще 37 человек, несмотря на обстрелы
15:46
Россияне пытаются отрезать Луганскую область, захватив трассу — Гайдай
15:18
Россия показала условия содержания пленных украинских военных с «Азовстали»
15:13
В Мариуполе оккупанты разбирают завалы Драмтеатра и вывозят тела погибших
14:34
Россия ускоренно выдает свои паспорта жителям Донбасса
14:24
«Омбудсмену ЛНР» сообщено о подозрении в Украине
13:24
«ДНР»: В Донецке под обстрел попал пассажирский автобус, есть пострадавшие
13:15
У Зеленского объяснили, зачем военное положение хотят продлить на три месяца
10:55
Минобороны РФ: Более 1700 украинских военных уже покинули «Азовсталь»
10:48
«Л-ДНР» запретили хоронить на общих кладбищах погибших из числа мобилизованных — правозащитники
10:23
РФ уменьшает масштабы действий российской армии в Украине — Пентагон
10:14
Польша передаст Украине бензин из своих запасов
09:30
Пушилин не подтвердил и не опроверг взятие в плен замкомандира «Азова» Святослава «Калины»
все новости
00:46
Финальная стадия самая кровавая: Зеленский пока не зовет украинцев возвращаться из-за границы
23:58
СНБО: Россия готовит провокации в Константиновке по «бучанскому сценарию», чтобы обвинить Украину
23:32
Сегодня россияне убили пять мирных жителей Донетчины
23:28
«ДНР» планирует судить военных с «Азовстали», а из Мариуполя тайно вывозят тела. Дайджест НД за день ►
22:43
ВСУ освободили уже 23 населенных пункта на Харьковщине. Оккупанты усиливают обстрелы
21:52
Командование остается на «Азовстали»: Украинские военные вышли на связь из Мариуполя
21:31
Оккупанты поливают огнем Горское на Луганщине, есть жертвы
21:07
Чтобы остались живыми: Медики рассказали, как эвакуируют раненых с линии фронта
21:02
ДТЭК: Самая серьезная проблема с энергоснабжением в Донецкой области
20:35
Сенат США одобрил помощь Украине в размере почти 40 млрд долларов
19:57
В Генштабе рассказали, на каких направлениях наступают оккупанты на Донбассе
19:43
Энергетики восстановили электричество в 11 населенных пунктах Донетчины
19:26
Макрон: Война может распространиться на соседние с Украиной страны
18:53
Европарламент поддержал создание трибунала по военным преступлениям России
18:49
Джонсон объявил о выделении Украине еще 1,3 миллиарда фунтов
все новости
ВИДЕО
«ДНР» планирует судить военных с «Азовстали», а из Мариуполя тайно вывозят тела. Дайджест НД за день ►
19 мая, 23:28
Чтобы остались живыми: Медики рассказали, как эвакуируют раненых с линии фронта
19 мая, 21:07
Россия показала условия содержания пленных украинских военных с «Азовстали»
19 мая, 15:18

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция