СНБО: Россия готовит провокации в Константиновке по «бучанскому сценарию», чтобы обвинить Украину

Минобороны РФ сообщает о провокациях по «бучанскому сценарию», что якобы «готовят украинские власти при поддержке западных кураторов». Это делается с целью дискредитации Украины на международной арене, заявили в Центре противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Украины.



«Кремлевские медиа дезинформируют, что для реализации задуманного украинские военные "переоденутся в форму российской армии с белыми повязками" и на камеру "будут расстреливать" жителей Константиновки. Пропаганда продолжает работать по шаблону и снова пытается переложить на Украину ответственность за массовые убийства мирного населения на территории нашего государства», — говорится в сообщении.



В СНБО отмечают, что цель «предупредительных» сообщений кремлевских СМИ — это попытка обеспечить «информационное алиби» и «подготовить» население России и международное сообщество к совершению страшных преступлений, планируемых оккупантами.

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