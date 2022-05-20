Кулеба: Украина сама примет решение, где и как закончится война

Народ и власть Украины самостятельно определяют параметры своей победы в войне, как и то, где и когда она закончится. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.



Он говорит, что ни один из партнеров не может указывать Украине, чем должна завершиться борьба с агрессором, при этом уверяет, что сейчас ни одна из стран не оказывает на Киев давление по прекращению боевых действий в случае достижения каких-либо географических рубежей.



«Мы благодарны партнерам за всю их помощь, но ни у одного из партнера нет ни морального, ни политического права ломать нас, принуждая к любым уступкам», — сказал Кулеба.

Таже министр отметил готовность украинской власти к переговорам.



Ранее, напомним, Италия презентовала ООН свой поэтапный план прекращения войны РФ против Украины, который основан на 4 позициях.