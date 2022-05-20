«Укрзализныця» назначила дополнительный поезд для эвакуации с Донбасса

«Укрзализныця» назначила на пятницу, 20 мая, единственный дополнительный поезд — для эвакуации жителей Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба национального железнодорожного перевозчика.



Эвакуационный поезд сообщением «Покровск — Днепр — Львов» ожидается в 16:30.



«Время отправления может изменяться», — отметили в пресс-службе.



Кроме того, как сообщает пресс-служба Славянской военно-гражданской администрации, на 20 мая запланирован эвакуационный автобус. Он будет вывозить людей из Славянска в Днепр. На автобус необходимо записаться, обратившись в администрацию. Посадка — у Центра предоставления административных услуг.



Эвакуационный транспорт — бесплатный.