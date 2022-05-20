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Зеленский стал самым влиятельным человеком года — журнал Time

20 мая 2022, 09:02

Зеленский стал самым влиятельным человеком года — журнал Time

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком в 2022 году по версии американского журнала Time. Об этом свидетельствуют результаты опроса читателей, опубликованные изданием.

Так, более 3,3 млн читателей отдали свои голоса за Зеленского (5% голосов).

«Когда в феврале российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, Зеленский, комик, не имевший политического опыта до избрания президентом Украины в 2019 году, вышел на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины», - отметило издание.

Второе место занял генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск (3,5% голосов). В текущем году американский миллиардер продолжал попадать в заголовки газет, в частности, на фоне покупки Twitter за 44 млрд долларов.

Третье место читатели журнала отдали премьер-министру Великобритании Борису Джонсону (3,4%), несмотря на то, что в начале года он столкнулся с негативной реакцией и был оштрафован полицией за проведение вечеринки во время локдауна в июне 2020 года.

В прошлом году по версии издания Time человеком года стал Илон Маск.

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