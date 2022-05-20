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РФ перебросит войска из Мариуполя, не дав им восстановиться — британская разведка

20 мая 2022, 09:46

РФ перебросит войска из Мариуполя, не дав им восстановиться — британская разведка

Российские войска, участвовавшие в боях за Мариуполь, спешно перебросят на другие направления на Донбассе без восстановления и доукомплектования из-за давления высшего руководства на их командование. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на информацию своей разведки.

«Стойкое сопротивление Украины в Мариуполе с начала войны означает, что российским силам оттуда нужна доукомплектация и восстановление, прежде чем их можно будет снова эффективно задействовать. Если делать это тщательно, это может быть длительным процессом. Однако российское командование находится под давлением для достижения заявленных оперативных целей. Это значит, что Россия, возможно, перебросит эти силы быстро, без надлежащей подготовки, что угрожает им еще большим истощением», - сообщает британская разведка.

Отмечается, что из «Азовстали», вероятно, вышли уже около 1700 украинских военных. Количество остающихся внутри неизвестно.

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