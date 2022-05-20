«Л-ДНР» пополняют ряды армии на Донбассе людьми с инвалидностью, сообщила СБУ

Пророссийские группировки «ДНР» и «ЛНР» мобилизируют людей с инвалидностью. Об этом на допросе СБУ рассказали пленные, которых с разными группами инвалидности призвала на войну против Украины.



На видео допроса пленный по фамилии Страхов говорит, что российские силы свои ряды пополняют всеми, кого удалось поймать. В том числе людей с ДЦП и одноруких призвали в оккупированном войсками РФ Новоазовске.



Страхов также рассказал свою историю, как оказалось он из-за несчастного случая в детстве потерял зрение на один глаз, но это не помогло ему избежать принудительной мобилизации.



Из слов дпрошенных СБУ становится понятно, что мобилизованные не проходили медицинскую комиссию, а в войсках РФ есть проблемы с обмундированием.

Накануне Винницкий городской суд приговорил мобилизованного «ДНР» 26-летнего уроженца Макеевки к 15 годам тюрьмы за государственную измену.



Другие дела в отношении пленных из «ДНР» также направили в суд Винницы. Большинство из них уже осуждены с одинаковым наказанием — 15 лет лишения свободы.



В середине февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали всеобщую принудительную мобилизацию мужчин. Мобилизованные на фронт местные жители плохо обеспечены оружием и амуницией и зачастую их отправляют на поле боя в первых рядах.



Министр обороны Алексей Резников призывал жителей оккупированной части Донбасса не принимать участие в боевых действиях против Украины.



Правозащитники называют мобилизованных «Л-ДНР» жертвами военных преступлений и предлагают перечень действий, которые стоит предпринимать в случае принудительного призыва.



19 мая в Европарламенте проголосовали за резолюцию по созданию трибунала для расследования военных преступлений России против Украины.