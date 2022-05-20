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Казни в Буче: Новые доказательства преступлений российских военных опубликовали СМИ

Обновлено
20 мая 2022, 12:22

Казни в Буче: Новые доказательства преступлений российских военных опубликовали СМИ

Скриншот записи с камер видеонаблюдения: NYT Скриншот записи с камер видеонаблюдения: NYT

Новые доказательств убийств российскими военными жителей Бучи Киевской области обнародовала газета The New York Times.

Как сообщает издание, журналисты получили записи с камер видеонаблюдения, также есть показания очевидцев. Сообщается, что задержанные российскими военными мужчины были расстреляны.

«Новые доказательства, в том числе три видео, полученные The New York Times, показывают, как российские десантники поймали и казнили по меньшей мере восемь украинцев в Буче 4 марта, что, вероятно, является военным преступлением», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как военные РФ ведут девять человек цепочкой. Далее видео прирывается.

 

Но по спутниковым снимкам и фотографиям, сделанным после отступления армии РФ, журналисты смогли идентифицировать среди убитых по крайней мере некоторых людей и возобновить ход событий.

О расстрелах местных жителей NYT рассказали восемь свидетелей, в том числе один из мужчин, которых забрали россияне. Это 43-летний Иван Скиба, ему удалось выжить, поскольку пуля не затронула его жизненно важные органы.

Опираясь на кадры с камеры наблюдения напротив дома 144 на улице Яблонской в Буче, журналисты утверждают, что российские десантники заняли Бучу примерно в то же время, когда казнили группу мужчин.

На Яблонской, 144 российские десантники обустроили свою базу в начале марта.

Восемь местных мужчин, чьи тела впоследствии обнаружили во дворе улицы Яблонской, 144, дежурили на импровизированном блокпосту на Яблонской, 31.

Как рассказал NYT Иван Скиба, которому удалось спастись, у мужчин почти не было оружия — только одна граната и винтовка.

Когда мужчинам сообщили о передвижении российских военных по Бучее в их направлении, они спрятались в доме рядом. Там жил 53-летний Валерий Котенко, который приносил мужчинам чай и кофе на блокпост.

Приблизительно через час солдаты РФ, обыскивая все дома, нашли мужчин. Всех девятерых вместе с хозяином вывели под дулом автоматов из дома. У мужчин искали татуировки, которые могли бы свидетельствовать о военной принадлежности.

Затем их вереницей привели в штаб россиян на улице Яблонской, 144.

О дальнейших событиях журналистам NYT рассказал Иван Скиба и семь гражданских свидетелей, которых российские военные забрали из соседних домов и содержали в отдельной группе.

Свидетели заявили, что видели группу пленных перед российской базой в кофтах, надвинутых на голову.

По словам Скибы, российские солдаты заставили их опуститься на колени, а затем почти сразу начали стрелять.

Попавшая в Скибу пуля не задела важных органов. Он дождался пока россияне ушли и скрылся. Тела убитых мужчин пролежали во дворе на Яблонской почти месяц.

Министерство обороны России и российский МИД не ответили на просьбу New York Times прокомментировать расследование.

Первые кадры с убитыми мирными жителями Бучи появились в начале апреля после того, как из города отступила российская армия.

Российские власти без всяких убедительных доказательств утверждают, что казни гражданского населения в Буче — инсценировка и провокация, организованная Киевом. Но многие видео и спутниковые снимки свидетельствуют о вине российских военных в преступлениях против мирного населения.

После бегства российских войск из Киевской области в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей. Украинские правоохранители уже подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.

Международный уголовный суд в Гааге расследует массовые убийства мирного населения во время российской оккупации украинских городов, в частности, под Киевом.

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