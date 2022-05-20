Казни в Буче: Новые доказательства преступлений российских военных опубликовали СМИ

Скриншот записи с камер видеонаблюдения: NYT

Новые доказательств убийств российскими военными жителей Бучи Киевской области обнародовала газета The New York Times.



Как сообщает издание, журналисты получили записи с камер видеонаблюдения, также есть показания очевидцев. Сообщается, что задержанные российскими военными мужчины были расстреляны.



«Новые доказательства, в том числе три видео, полученные The New York Times, показывают, как российские десантники поймали и казнили по меньшей мере восемь украинцев в Буче 4 марта, что, вероятно, является военным преступлением», — говорится в сообщении.



На опубликованных кадрах видно, как военные РФ ведут девять человек цепочкой. Далее видео прирывается.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6 — The New York Times (@nytimes) May 19, 2022

Но по спутниковым снимкам и фотографиям, сделанным после отступления армии РФ, журналисты смогли идентифицировать среди убитых по крайней мере некоторых людей и возобновить ход событий.



О расстрелах местных жителей NYT рассказали восемь свидетелей, в том числе один из мужчин, которых забрали россияне. Это 43-летний Иван Скиба, ему удалось выжить, поскольку пуля не затронула его жизненно важные органы.



Опираясь на кадры с камеры наблюдения напротив дома 144 на улице Яблонской в Буче, журналисты утверждают, что российские десантники заняли Бучу примерно в то же время, когда казнили группу мужчин.



На Яблонской, 144 российские десантники обустроили свою базу в начале марта.



Восемь местных мужчин, чьи тела впоследствии обнаружили во дворе улицы Яблонской, 144, дежурили на импровизированном блокпосту на Яблонской, 31.

Как рассказал NYT Иван Скиба, которому удалось спастись, у мужчин почти не было оружия — только одна граната и винтовка.



Когда мужчинам сообщили о передвижении российских военных по Бучее в их направлении, они спрятались в доме рядом. Там жил 53-летний Валерий Котенко, который приносил мужчинам чай и кофе на блокпост.



Приблизительно через час солдаты РФ, обыскивая все дома, нашли мужчин. Всех девятерых вместе с хозяином вывели под дулом автоматов из дома. У мужчин искали татуировки, которые могли бы свидетельствовать о военной принадлежности.



Затем их вереницей привели в штаб россиян на улице Яблонской, 144.



О дальнейших событиях журналистам NYT рассказал Иван Скиба и семь гражданских свидетелей, которых российские военные забрали из соседних домов и содержали в отдельной группе.



Свидетели заявили, что видели группу пленных перед российской базой в кофтах, надвинутых на голову.



По словам Скибы, российские солдаты заставили их опуститься на колени, а затем почти сразу начали стрелять.



Попавшая в Скибу пуля не задела важных органов. Он дождался пока россияне ушли и скрылся. Тела убитых мужчин пролежали во дворе на Яблонской почти месяц.



Министерство обороны России и российский МИД не ответили на просьбу New York Times прокомментировать расследование.

Первые кадры с убитыми мирными жителями Бучи появились в начале апреля после того, как из города отступила российская армия.



Российские власти без всяких убедительных доказательств утверждают, что казни гражданского населения в Буче — инсценировка и провокация, организованная Киевом. Но многие видео и спутниковые снимки свидетельствуют о вине российских военных в преступлениях против мирного населения.



После бегства российских войск из Киевской области в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей. Украинские правоохранители уже подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.



Международный уголовный суд в Гааге расследует массовые убийства мирного населения во время российской оккупации украинских городов, в частности, под Киевом.