Казни в Буче: Новые доказательства преступлений российских военных опубликовали СМИ

Новые доказательств убийств российскими военными жителей Бучи Киевской области обнародовала газета The New York Times.



Как сообщает издание, журналисты получили записи с камер видеонаблюдения, также есть показания очевидцев. Сообщается, что задержанные российскими военными мужчины были расстреляны.



«Новые доказательства, в том числе три видео, полученные The New York Times, показывают, как российские десантники поймали и казнили по меньшей мере восемь украинцев в Буче 4 марта, что, вероятно, является военным преступлением», — говорится в сообщении.



На опубликованных кадрах видно, как военные РФ ведут девять человек цепочкой. Далее видео прирывается.

