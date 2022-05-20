В Северодонецке, несмотря на обстрелы, планируют восстановить газоснабжение

Сегодня, 20 мая, в Северодонецке планируют начать работы по восстановлению газоснабжения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



В связи с этим власти призывают оставшихся в городе жителей перекрыть краны газовых приборов в домах, чтобы пуск газа не привел к чрезвычайной ситуации и работы по подключению домовладений удалось выполнить максимально оперативно.



Начать работы планируют в 12:00.

Ранее Сергей Гайдай сообщал, что российские войска наступают на Лисичанск и Северодонецк. В областном центре, по его информации, в следствии обстрелов за сутки погибло 12 человек, а в целом по Луганской области было разрушено более 60 домов.