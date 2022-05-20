Глава Офиса президента Зеленского назвал, что будет победой для Украины в войне

Война должна завершиться полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины, то есть победой. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.



Он уточнил, что имеет ввиду общую победу Украины с цивилизованным миром.



«Украина сегодня – это Фермопилы Европы», — завил Андрей Ермак.



Судя по всему он упомянул Фермопильское сражение. Это этап греко-персидской войны (предположительно 480 год до нашей эры) известный в истории тем, что армия греков состоящая из тысяч солдатов достаточно успешно отбивала атаки двухсоттысячного войска персов.



Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что народ и власть Украины самостятельно определяют параметры своей победы в войне, как и то, где и когда она закончится.