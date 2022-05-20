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Около 100 домов повреждены в результате ракетного удара в Малине на Житомирщине

20 мая 2022, 14:02

Около 100 домов повреждены в результате ракетного удара в Малине на Житомирщине

Российские силы сегодня утром нанесли ракетный удар по Малину Житомирской области, повреждены объект инфраструктуры и около сотни домов. Об этом сообщил мэр города Александр Ситайло.

Он отметил, что жертв среди гражданского населения нет, но есть трое раненых.

По словам мэра Малина, на месте происшествия работают спасатели и правоохранители.

«В течение дня будет восстановлено электроснабжения в указанном микрорайоне», — подчеркнул Ситайло, призвав жителей не публиковать в интернете фото и видео с места обстрелов.

Кроме того, силы РФ нанесли удар по объекту инфраструктуры в Лубенской громаде, информация о пострадавших уточняется, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

«"Прилет" в Лубенской громаде по объекту инфраструктуры. Информацию о пострадавших и разрушениях устанавливаем. Детали — позже», — написал он в телеграм-канале.

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