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Почти 1,4 млн жителей Донбасса и иных регионов Украины вывезены в Россию — Минобороны РФ

20 мая 2022, 14:25

Почти 1,4 млн жителей Донбасса и иных регионов Украины вывезены в Россию — Минобороны РФ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину более миллиона украинцев вывезены на территорию РФ. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на коллегии.

Шойгу уверяет, что из оккупированных частей территорий Донецкой и Луганской областей, а также из других регионов Украины в Россию вывезены свыше 1 млн 377 тысяч мирных жителей.

С завода «Азовсталь» в Мариуполе в РФ вывезены 177 мирных граждан.

Ранее глава Минобороны РФ заявил, что с территории мариупольского меткомбината «Азовсталь» вышли 1908 украинских военных, которых взяли в плен российские силы. 

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