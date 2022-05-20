Почти 1,4 млн жителей Донбасса и иных регионов Украины вывезены в Россию — Минобороны РФ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину более миллиона украинцев вывезены на территорию РФ. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на коллегии.



Шойгу уверяет, что из оккупированных частей территорий Донецкой и Луганской областей, а также из других регионов Украины в Россию вывезены свыше 1 млн 377 тысяч мирных жителей.



С завода «Азовсталь» в Мариуполе в РФ вывезены 177 мирных граждан.



Ранее глава Минобороны РФ заявил, что с территории мариупольского меткомбината «Азовсталь» вышли 1908 украинских военных, которых взяли в плен российские силы.