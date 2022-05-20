Главы «МИД Л-ДНР» встретились с послом Северной Кореи в Москве

Так называемые министры иностранных дел «ДНР» и «ЛНР» Наталья Никонорова и Владислав Дейнего встретились в Москве с послом Северной Кореи в России Син Хон Чхолем.



Как сообщает пресс-служба «МИД ДНР», встреча была посвящена «консультациям относительно форматов и механизмов дальнейшего взаимодействия».



«Особое внимание было уделено обсуждению реального положения дел в Донбассе, а также важности распространения объективных и достоверных сведений о происходящем», — говорится в сообщении пророссийских сепаратистов.



Никанорова и Дейнего передали послу приветствия от глав «ДНР» и «ЛНР», а также «выразили признательность за стремление выстраивать и интенсифицировать взаимное сотрудничество».



Стороны договорились о том, что «рабочие контакты будут продолжены в ближайшее время».



Северная Корея пока не признавала так называемые «ДНР» и «ЛНР» в качестве «независимых республик».