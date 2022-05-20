В Украине необходимо разминировать 300 тысяч квадратных километров

В Украине 300 тысяч квадратных километров территории нуждается в разминировании, на очищении территории уйдет ориентировочно 5-7 лет. Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян, передает «Интерфакс-Украина».



Акопян отметила, что Украина работает с международными сообществом и партнерами для того, чтобы сделать более эффективным процесс очищения территории Украины.



Замглавы ГСЧС Дмитрий Бондарь отметил, что из этого числа 19 тысяч - это водная территория акватории водоемов, рек, морей.



Он подчеркнул, что после деоккупации ряда регионов Украины был разработан алгоритм разминирования территории и ежедневно подразделения ГНСЧС обезвреживают около 5 тысяч взрывоопасных предметов.



После одного дня ведения боевых действий требуется 30 дней на очищение территорий.